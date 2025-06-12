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Spor

Galatasaray, Ter Stegen için harekete geçti! Ayrılığa sıcak bakıyor

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışını hızlandıran Galatasaray, Barcelona'da Laporta ile sorun yaşayan Ter Stegen'i gündemine aldı. Alman kaleci, Garcia transferi sonrası ayrılığa sıcak bakıyor.

Akşam12 Haziran 2025 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
Galatasaray, Ter Stegen için harekete geçti! Ayrılığa sıcak bakıyor
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Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın yıldız eldiveni Ter Stegen'i kadrosuna katabilir.

İspanyol basınından Elgoldigital'deki haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Joan Laporta ile yaşanan gerginliğin ortasında kalan Ter Stegen, Barcelona'dan uzaklaşıyor. Bu karışıklıktan faydalanmak isteyen kulüp ise Galatasaray. Barcelona'nın yeni kalecisi Joan García'nın takıma katılması, Almanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Marc-Andre ter Stegen'i ciddi şekilde rahatsız etti.

Alman kaleci, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile yüz yüze bir görüşme talep etti. Tecrübeli file bekçisi, Garcia'nın transferini kulüpten ayrılması için bir hamle olarak görüyor. 33 yaşındaki Ter Stegen, hem dizinden hem de sırtından iki ciddi ameliyat geçirdi. Alman kalecinin avantajı, Barcelona ile iki yıl daha sözleşmesinin olması. Ancak ayrılığa kolay kolay razı olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası için düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin de farkında. İşte bu denklemde, Galatasaray devreye giriyor ve Ter Stegen için hızlı bir çıkış yolu olabilir."

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