Galatasaray, Teun Koopmeiners'in peşinde

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın flaş bir ismi gündeme aldığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, Juventus'un orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Hollandalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçta Galatasaray'a 2 gol atması sarı-kırmızılıların ilgisini yeniden güçlendirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Teun Koopmeiners, bu sezon 36 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.