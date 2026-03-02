İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Teun Koopmeiners'in peşinde
Spor

Galatasaray, Teun Koopmeiners'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

2 Mart 2026 Pazartesi 17:27
Galatasaray, Teun Koopmeiners'in peşinde
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın flaş bir ismi gündeme aldığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, Juventus'un orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Hollandalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçta Galatasaray'a 2 gol atması sarı-kırmızılıların ilgisini yeniden güçlendirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Teun Koopmeiners, bu sezon 36 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

