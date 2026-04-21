Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında da gündeme gelen Juventus forması giyen Teun Koopmeiners için ısrarını sürdürüyor. Ayrıca Premier Lig'den Manchester United'ın oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ21 Nisan 2026 Salı 13:02 - Güncelleme:
Galatasaray, Juventus forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Teun Koopmeiners'tan vazgeçmiyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ MANU

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon euro bekliyor.

GOLLERİ GALATASARAY'A ATTI

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
