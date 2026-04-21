Galatasaray, Juventus forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Teun Koopmeiners'tan vazgeçmiyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ MANU

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon euro bekliyor.

GOLLERİ GALATASARAY'A ATTI

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.