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Spor

Galatasaray, TFF'ye bildirdi! Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
Galatasaray, TFF'ye bildirdi! Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı
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İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgi ise şöyle;

İSTİKRAR ABİDESİ

- 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer edildi.

- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.

- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.

- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.

- 13 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda.

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