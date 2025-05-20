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Spor

Galatasaray TFF'ye başvurdu! Kupayı Yenikapı'da verin

TFF talimatlarına göre Galatasaray, şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha maçında kupayı kaldırmak zorunda. Ancak sarı kırmızılı ekip kupayı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapacağı görkemli bir törende kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. İşte detaylar...

AKŞAM20 Mayıs 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray TFF'ye başvurdu! Kupayı Yenikapı'da verin
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Beşinci yıldızı göğsüne takan ilk Türk kulübü olan Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamalarının programı da belli oldu. TFF talimatlarına göre Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha maçında kupayı kaldırmak zorunda. Cim-Bom, bu maçta Başakşehir ile karşılaşacak. Ancak Yönetim, kupayı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapacağı görkemli törende kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Futbol Federasyonu'nun bu konuda Galatasaray'a olumlu dönüş yapması bekleniyor.

2 MİLYON TARAFTAR BEKLENİYOR

Yenikapı Meydanı'nda yapılacak şampiyonluk törenine 2 milyon taraftarın katılması düşünülüyor. Gün boyu sürecek kutlamalarda ünlü sanatçılar sahne alacak. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nin önünden hareket edecek üstü açık otobüsle şehir turu yaparak Yenikapı'ya geçecek. Akşam saatlerinde kupanın kaldırılması planlanıyor.

ŞÖLEN GELİRE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Gerçekleştirilecek bu şölene eski futbolcular ve teknik adamların davet edilmesi bekleniyor. GS Store'a ait tırlar da Yenikapı'da hazır bulunacak. Piyasaya yeni çıkan beşinci yıldızlı ürünler, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla buluşturulacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu sayede ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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