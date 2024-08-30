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  • Galatasaray TFF'ye bildirdi! Derrick Köhn resmen Werder Bremen'de
Spor

Galatasaray TFF'ye bildirdi! Derrick Köhn resmen Werder Bremen'de

Galatasaray'da Derrick Köhn ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar, Derrick Köhn'ün Almanya'ya transfer olduğu bilgisini TFF'ye iletti. İşte detaylar...

30 Ağustos 2024 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Galatasaray TFF'ye bildirdi! Derrick Köhn resmen Werder Bremen'de
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Galatasaray, Alman sol beki Derrick Köhn'ün takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Köhn'ün bugün itibariyle Almanya'ya transfer olduğu bilgisi yer aldı.

Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen talip olmuştu.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alman sol bek, sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz şubat ayında Hannover'den transfer olmuştu.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

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