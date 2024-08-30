Galatasaray, Alman sol beki Derrick Köhn'ün takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Köhn'ün bugün itibariyle Almanya'ya transfer olduğu bilgisi yer aldı.

Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen talip olmuştu.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alman sol bek, sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz şubat ayında Hannover'den transfer olmuştu.

GALATASARAY KARİYERİ



Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.