İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9871
  • EURO
    37,2701
  • ALTIN
    3253.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson ile yollar ayrıldı
Spor

Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 00:58 - Güncelleme:
Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Galatasaray, Victor Nelsson'un sezon sonuna kadar Roma'ya kiralandığını açıkladı.

10 MİLYON EURO OPSİYON

Kulüpten yapılan açıklamada, Roma'nın kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği ve anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Roma'nın, Victor Nelsson'un bonservisini alması durumunda anlaşmada 2 milyon euro bonus yer alacak.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Ayrıca Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

NELSSON'DAN PAYLAŞIM

Roma'ya imzası sonrası paylaşımda bulunan Victor Nelsson, "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.