Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması yapıldı. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.