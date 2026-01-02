Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, savunma ve hücum idmanlarının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.