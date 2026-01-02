İSTANBUL 7°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
  • Spor
  • Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

2 Ocak 2026 Cuma 21:13
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, savunma ve hücum idmanlarının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

