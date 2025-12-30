İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçının biletleri satışta

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

30 Aralık 2025 Salı 14:54
Galatasaray-Trabzonspor maçının biletleri satışta
ABONE OL

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira

Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira

Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira

Trabzonspor - Güney Alt - bin lira

Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira

Trabzonspor - Güney Üst - bin lira

