Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36'ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
20 Nisan Salı
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
21 Nisan Çarşamba
16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16:00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19:00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19:00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu