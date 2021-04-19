Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:18

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36'ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Nisan Salı

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16:00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19:00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19:00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu