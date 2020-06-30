DHA 30 Haziran 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 13:08

Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Kritik karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak, dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 30'uncu haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

3 Temmuz Cuma

21.00 Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)

4 Temmuz Cumartesi

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)

18.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

21.00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)

5 Temmuz Pazar

18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor (Atilla Karaoğlan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

21.00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

6 Temmuz Pazartesi

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş (Arda Kardeşler)