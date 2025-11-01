İSTANBUL 21°C / 13°C
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemini açıkladı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 12:00
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.

