Galatasaray, Trabzonspor mesaisini çift idmanla sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirildi.
Sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, daha sonra sahada koşu yaparak idmanı tamamladı.
Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.