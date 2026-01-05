Galatasaray, Trabzonspor'a karşı son 9 maçta yenilmedi

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor'la 7 Süper Lig ve birer Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 9 maçta 22 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

TURKCELL SÜPER KUPA'NIN YENİ FORMATINDAKİ İLK MAÇTA GALİP GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını kazandı.

İlk kez dört takımla oynanan formattaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Galatasaray, bu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.