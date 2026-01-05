İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,025
  • EURO
    50,5035
  • ALTIN
    6138.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Trabzonspor'a karşı son 9 maçta yenilmedi
Spor

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı son 9 maçta yenilmedi

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı son 9 maçta yenilmedi
ABONE OL

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor'la 7 Süper Lig ve birer Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 9 maçta 22 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

TURKCELL SÜPER KUPA'NIN YENİ FORMATINDAKİ İLK MAÇTA GALİP GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını kazandı.

İlk kez dört takımla oynanan formattaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Galatasaray, bu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.