25 Ocak 2021 Pazartesi 20:38 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:51

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun kulübü AS Monaco'ya 650 bin Euro'luk kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ayrıca, 11 Haziran 2021 tarihine kadar oyuncuyu 4 milyon 350 bin Euro karşılığında kadrosuna katma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'ya ise sezon sonuna kadar 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."