24 Ocak 2021 Pazar 22:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 22:23

Galatasaray, Fatih Terim'in transferini istediğini duyurduğu Mısırlı golcü Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’in kısa süre içerisinde Galatasaray'a katılacağı iddia edildi. Mısır basınından KORAON'un son dakika haberine göre Galatasaray ile Zamalek transfer görüşmelerinde sona geldi ve taraflar anlaşma sağladı.

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Zamalek Kulübü'nün 48 saat içerisinde Mohamed'in yerini dolduracağını ve 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferine onay vereceği aktarıldı. Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.