Galatasaray transfer hedeflerini belirledi

18 Mart 2020 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:09

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galataaray, ligin 26'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayamayınca büyük bir avantajı kaybetmiş oldu.

Galatasaray'da teknik ekip ve yönetim şampiyonluk için kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar TFF'nin alacağı iddia edilen yabancı kuralıyla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu nedenle çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer raporu...

Salgın sebebiyle transfer borsası durgun olsa da, Galatasaray yönetimi ilk olarak süreç bitince Seri'nin gelecek sezon da takımda yer alması için Fulham ile masaya oturacak. İkinci yarıda iyi bir performans çizen orta saha oyuncusu için İngiliz ekibiyle yeniden kiralık anlaşması sağlanması için pazarlıklar başlayacak.

AYRILIKLAR DA OLACAK

Takımdan gönderilecek oyuncular için çalışmalar sürerken, Feghouli ve Belhanda için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak. İki yıldız futbolcunun da Arap kulüpleri tarafından ısrarla istendiği biliniyor. Yeterli teklifler gelirse, deneyimli futbolcular satılacak.

Şu anda Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'yi de elinden çıkarmak isteyen Galatasaray, Senegalli için birkaç takımla temas halinde. Diagne'ye İngiliz ve Fransız kulüplerin ilgi duyduğu öğrenilirken, başta Nottingham Forest olmak üzere birkaç takımın sezon sonunda kapıyı çalacağı ortaya çıktı. Yönetim, Diagne'yi 6-8 milyon euro arasında bir teklif gelmesi durumunda elden çıkaracak.

EMRE VE MERT HAKAN'A BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.

BİRÇOK TAKIMIN HEDEFİNDE

Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

GÖZTEPE'DE KİRALIK OYNUYOR

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

YENİ KURALA HAZIRLIK YAPILACAK

Kulüpler Birliği sezonun tamamlanmasının ardından yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda çalışmalara başlayacak. Galatasaray da transfer döneminde en az 4-5 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak değişmesi muhtemel olan kurala hazırlık yapacak.

(Sabah)