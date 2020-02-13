Galatasaray transfer planını değiştiriyor

12.02.2020 23:59 - Güncelleme: 13.02.2020 08:00

GALATASARAY Kulübü’nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Lisesi’ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz katılmadı. Toplantıda yönetim kurulunu, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti. Abdurrahim Albayrak, “Ben pek Sevgililer Günü bilmem de 14 Şubat’ta gelin birlik olalım. Biz birlik olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu sene buna çok ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar, ‘battık’ diyorlar ama futbolcuların şu anda sadece ocak ayı alacakları var” yorumunda bulundu.

YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Albayrak, “Çalışanlarımızın maaşlarını ayın 2’sinde bile hiç yatırmadık. Çok acımasızca eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz Başkanımız ve ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Şu anda Galatasaray’ın borcu birçok kulübe göre yönetilebilir duruma gelmiştir. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Bu yönetim nasıl Florya’yı terk etmediyse Ada’yı da halledecektir. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Bazıları ‘Ne yaptınız ki?’ diyor. Geldik, 2 sefer şampiyon olduk. Allah’ın izniyle bu sene de olacağız, göreceksiniz. Fakat sizin desteğinizle bu olacaktır” açıklamasında bulundu.

(Akşam)