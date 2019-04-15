Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Recep Mamur'un Kayserispor'a kazandırdığı Deniz Türüç, sarı kırmızılı kulübün sigortası oldu.

Adı Galatasaray ile sık sık anılan Deniz Türüç için Kayserispor yönetiminin ılımlı olduğu ve verilen teklifi değerlendirdiği öğrenildi. İki sarı kırmızılı kulübün sezon sonu masaya oturacağı ve belirtilen 2 Milyon Euro karşılığı anlaşma yapacakları iddia edilirken, Deniz Türüç'ün de yakın çevresine transfer görüşmesini doğruladığı gelen bilgiler arasında.

Daha önce 10 Milyon Euro gibi bir fiyat belirleyen Kayserispor yönetimi, maddi sıkıntılar nedeniyle 2 Milyon Euro ya razı olduğu Deniz transferi için sezon sonunu bekleyecek.

Deniz Türüç'in ise yakın çevresine "Galatasaray ile 2 milyon Euro'ya anlaşıldı. Önümüzdeki yıl yine bir sarı kırmızılı formayı giyeceğim'' dediği öğrenildi.

Deniz Türüç'ün Kayserispor'da 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)