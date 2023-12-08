Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların listesinde dünyaca ünlü iki yıldız bulunuyor.

İLK HEDEF PARTEY

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin ilk hedef olarak Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.

BROZOVIC SÜRPRİZİ

Öte yandan Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti. Dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların temaslara başladığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Cimbom'un tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürülen 31 yaşındaki ismin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Transferdeki tek sorun Al-Nassr kulübünün Brozovic'i kadroda tutmak istemesi. Ancak yönetim maddi olarak iyi bir teklif yapması durumunda transferin gerçekleşeceğini düşünüyor. Brozovic'in 6 aylık maaşını ödemek isteyen Cimbom, Al-Nassr'a kiralama ücreti ise vermek istemiyor. Galatasaray'ın 2-3 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi yapması durumunda ise Al-Nassr'ın transfere izin vereceği iddia edildi.