İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6074
  • EURO
    33,1073
  • ALTIN
    2000.55
  • BIST100
    8888.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya sürpriz aday: Matt O'Riley
Spor

Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya sürpriz aday: Matt O'Riley

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekip, Celtic forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Takvim8 Şubat 2024 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya sürpriz aday: Matt O'Riley
ABONE OL

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Atletico Madrid, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgileniyor.

SÖZLEŞME VE RAKAMLARI

23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Riley 10 gol atarken, 12 de asiste imza attı.

MATT O'RILEY KİMDİR?

21 Kasım 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fulham altyapısında başladı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Danimarka Milli Takımı'nı tercih eden O'Riley, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro..

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.