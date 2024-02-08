Ara transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Atletico Madrid, Celtic forması giyen Matt O'Riley ile ilgileniyor.

SÖZLEŞME VE RAKAMLARI

23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Riley 10 gol atarken, 12 de asiste imza attı.

MATT O'RILEY KİMDİR?

21 Kasım 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fulham altyapısında başladı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Danimarka Milli Takımı'nı tercih eden O'Riley, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro..