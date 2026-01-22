Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefinde ilerleyen Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyelerde bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre sarı kırmızılılar, Napoli ile Noa Lang'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Haberin devamına göre Galatasaray, İtalyan kulübüne 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Öte yandan Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

Anlaşmada yer alan diğer şartların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.