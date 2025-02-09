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Spor

Galatasaray transferde sona yakın! Juanlu Sanchez adım adım Süper Lig'e

Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla'nın genç yıldızı Juanlu Sanchez için yoğun mesai harcıyor. Transfer görüşmelerinde önemli, bir mesafe kaydeden sarı kırmızılı ekip, 21 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

Akşam9 Şubat 2025 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Galatasaray transferde sona yakın! Juanlu Sanchez adım adım Süper Lig'e
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Sacha Boey'un ayrılığından bu yana sağ bekte Kaan Ayhan'la sahaya çıkan Galatasaray, Sevilla'nın genç yıldızı Juanlu Sanchez'e kancayı taktı. Uzun süredir bu mevkide yaşadığı yetersizliği çözmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek üzere.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, bir dönem listesine yazdığı futbolcudan vazgeçti. Bununla birlikte Cim-Bom, Juanlu için en güçlü talip konumuna geldi. Oyuncu için 8 ve 11 milyon euroluk teklifleri reddedilen G.Saray, Sevilla ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Juanlu, Galatasaray'a gelme konusunda ikna oldu. Geriye sadece Sevilla ile anlaşmak kaldı. Daha önceki iki teklifi reddedilen Sarı-Kırmızılılar, rakam güncellemesi yaparak İspanyol ekibinin kapısını yeniden çalacak. 12-15 milyon euro arasında bir bedelle transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Sevilla'nın 15 milyon euro istediği fakat bonservis bedeli bu miktarın altında olsa da çeşitli bonuslar karşılığında yönetimin ikna edilebileceği vurgulandı. Juanlu, daha önce İngiltere ekibi Everton'dan gelen teklifi reddetmişti.

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