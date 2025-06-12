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  • Galatasaray transferde vites artırdı! Sıradaki hedef İlkay Gündoğan
Spor

Galatasaray transferde vites artırdı! Sıradaki hedef İlkay Gündoğan

Leroy Sane transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, bir başka yıldız için çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahayı güçlendirmek sarı kırmızılı ekip, İlkay Gündoğan ile temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar...

TRT Spor12 Haziran 2025 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
Galatasaray transferde vites artırdı! Sıradaki hedef İlkay Gündoğan
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Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor.

Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.

34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon avro garanti maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.

Anlaşma tamamlanırsa, yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği öğrenilen İlkay'ın, Türkiye'ye transferi için ailesini ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Suudi ekiplerinin ilgisine rağmen, tecrübeli oyuncunun önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak isterse bonservisini kulübünden alması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine bonservis bedeli ödemek istemiyor.

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