Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre oyuncuya:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."