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Spor

Galatasaray transferi açıkladı! İşte Cuesta'nın maliyeti

Galatasaray, Genk forması giyen 25 yaşındaki stoper Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Galatasaray transferi açıkladı! İşte Cuesta'nın maliyeti
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Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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