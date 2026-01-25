İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Galatasaray transferi açıkladı! KAP'a resmen bildirildi

Galatasaray, genç futbolcu Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Asprilla'nın 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için bedelsiz ve satın alma opsiyonlu olarak transfer edildiğini duyurdu.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

