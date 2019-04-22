Galatasaray, Trezeguet transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray'da gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalar başladı. Yönetim, ara transfer döneminde de sık sık adı gündeme gelen Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet ile gelecek sezon için de ilgilenecek.

Henry Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması ve Sofiane Feghouli'nin taliplerinin artması nedeni ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trezeguet transferini yönetimden istediği öğrenildi. Kasımpaşa, ara transfer döneminde Trezeguet için 10 milyon Euro istemişti. Ancak bu kez rakamın daha düşük olması bekleniyor.

2021'E KADAR MUKAVELESİ VAR

Yönetim, ikili ilişkiler kurduğu Diagne'nin menajerinden bu transfer için aracı olmasını rica etti. Mısır Milli Takım oyuncusu olan Trezeguet'in Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa forması ile ligde çıktığı 29 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Başarılı sol kanat oyuncusu da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

DIAGNE DE BU TRANSFERİ BEKLİYOR

Kasımpaşa'da harika bir ikili olan Mbaye Diagne ve Trezeguet'nin uyumu, Galatasaray'da en üst seviyeye çıkabilir. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada Trezeguet'ye baskı yapmaya başladı.

(Akşam)