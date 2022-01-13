Galatasaray, Trezeguet'in peşinde! Yönetim haber yolladı

Fanatik 13 Ocak 2022 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 21:03

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda yönetimin Trezeguet'e "Türkiye'ye döner misin?" diye Trezeguet'e haber gönderdiği ifade edildi.



YÖNETİM TREZEGUET'E HABER GÖNDERDİ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Trezeguet'e "Türkiye'ye döner misin?" diye haber gönderdi. Oyuncu ile anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak. Sarı-kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

ASTON VİLLA, TREZEGUET'E 10 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Trezeguet 2019 yılında Kasımpaşa'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanat ve 10 numara da oynayabilen Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki Mısırlı oyuncu uzun süren sakatlığı nedeniyle yalnızca 1 maçta görev alabildi. Trezeguet, geçen sezon ise Aston Villa formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.