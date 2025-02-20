UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında AZ Alkmaar takımını konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde İskoç ekibi Celtic taraftarlarına teşekkür etti.

Galatasaray tribünlerinden açılan pankartta, "Celtic taraftarlarına, Filistin'e olan sarsılmaz destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray taraftarından açılan diğer pankartlarda ise "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

İskoç ekibi Celtic taraftarları, maçlarda sık sık tribünlerde açtığı pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkisini göstermiş ve Filistin'in yanında olduğunu belirtmişti.