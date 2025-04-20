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Spor

Galatasaray, Türkiye Kupası için hazırlanıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdürdü.

AA20 Nisan 2025 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Galatasaray, Türkiye Kupası için hazırlanıyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonlarının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya giderek kampa girecek.

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