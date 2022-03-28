İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8453
  • EURO
    16,2891
  • ALTIN
    926.568
  • BIST100
    2186.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, U-17 takımıyla hazırlık maçı yaptı
Spor

Galatasaray, U-17 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

IHA28 Mart 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:03
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra U-17 takımıyla hazırlık maçı oynandı. Bütün futbolcuların maksimum süre alması için iki devrede de üçer A takım futbolcusu U17 takımında yer aldı. 3-1 tamamlanan karşılaşmada A takımın gollerini Gomis (2) ve Halil, U17'nin golünü de penaltıdan Baran attı.

Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.