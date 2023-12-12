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Spor

Galatasaray U19, Kopenhag'a farklı mağlup oldu!

UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı karşılaşmasında Kopenhag U19, Galatasaray U19'la karşı karşıya geldi. Danimarka ekibi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak grubunu lider tamamladı.

12 Aralık 2023 Salı 19:52 - Güncelleme:
Galatasaray U19, Kopenhag'a farklı mağlup oldu!
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UEFA Gençlik A Grubu altıncı hafta maçında Kopenhag U19 ile Galatasaray U19 takımları karşı karşıya geldi. Valby Idraerspark'ta oynanan maçı Kopenhag U19 takımı 6-0 kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 30 ve 34. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.

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