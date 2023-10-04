İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5302
  • EURO
    28,8473
  • ALTIN
    1613.89
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray UCL gelirinde uçuşa geçti
Spor

Galatasaray UCL gelirinde uçuşa geçti

Galatasaray Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkardı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Galatasaray UCL gelirinde uçuşa geçti
ABONE OL

Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirini katlamaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 2.8 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 28 milyon 660 bin euroya kadar çıkarmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.