Galatasaray UCL gelirinde uçuşa geçti

Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirini katlamaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 2.8 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 28 milyon 660 bin euroya kadar çıkarmış oldu.