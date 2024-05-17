Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümünü kutluyor

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yılını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen piknik etkinliğinde kutluyor.

DURSUN ÖZBEK

"Hepiniz bu güzel, bu tarihi güne hoş geldiniz. Hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. 17 Mayıs, bizim artık her sene geleneksel hale getirdiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye getirilmiş en büyük zafer. Artık bizlere düşen bunun tekrarlanması. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler kulübümüze daha büyük zaferleri armağan ederler. Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu arttıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz."

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ'

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Defalarda bu ispat edildi. İnsanlar tarafından görüldü."

"Ali Sami Yen ağabeyden beri Galatasaray'a hizmet veren çok kıymetli başkanlarımız oldu. Onların hizmetleri çok değerli, bugünlere onların sayesinde geldik. Onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyarak, bir tık daha yukarı çıkarmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi son raddesine kadar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yönetimler de bunu yapmaya devam edecek."

"Artık öyle bir şekil aldı ki bu, her gelen yönetim, bir önceki yönetimin bir fazlasını yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak için herkese başarılar diliyorum."

OKAN BURUK

"Öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski yöneticilerimiz, arkadaşlarım burada. Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah bu sene bir şampiyonluk daha... Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep birlikte yaşayacağız. Geçen seneden beri ortaya koyduğumuz birliktelik, Galatasaray için en önemlisi. Başarıyı getiren yol, bundan geçiyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep birlikte oluruz."