Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yazgan, Noa Lang'ın sakatlanmasıyla ilgili 'UEFA'ya tazminat davası açacağız.' sözlerini kullandı.

'Konuyu UEFA değerlendirecek'

"Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa dava söz konusu olabilir. Önceliğimiz oyuncuların sağlığı para pul ikinci derdimiz. Ayrıca konuda ihmali olanların da peşine düşeceğiz.'

Galatasaraylı Noa Lang mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışmıştı. Hollandalı futbolcunun sağ el başparmağında ciddi kesik oluşmuştu.