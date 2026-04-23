23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Galatasaray üretkenlikte sınıfta kaldı! Kupaya çeyrek finalde veda etti
Spor

Galatasaray üretkenlikte sınıfta kaldı! Kupaya çeyrek finalde veda etti

Türkiye Kupası'nda sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibine karşı hücumda etkili olamadı. İkinci yarıda yediği gollerle 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılılar, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek kupaya veda etti.

Akşam23 Nisan 2026 Perşembe 07:51 - Güncelleme:
Rotasyonlu bir ilk 11'le karşılaşmaya çıkan Galatasaray, ilk yarıda topa sahip olsa da üretken olamadı. Hücumda sadece Leroy Sane'nin atacağı çalımlara bel bağlayan Sarı-Kırmızılılar, sadece 4 şut atabildi.

Bu denemelerde de isabet bulamadı. Gençlerbirliği ise rakibini yormak istedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Cim-Bom, ikinci devreye baskılı başlasa da Başkent temsilcisinin savunmasını aşamadı. 51'de kalesinde golü gören Aslan, reaksiyon göstererek baskısını artırdı ama fayda etmedi. Cim-Bom, pozisyon bulsa da sonuca gidemedi. Barış Alper, Yunus, Sallai gibi oyuncularını sahaya süren Okan Buruk, son olarak Osimhen'i oyuna soktu ama aranan gol gelmedi.

Gençlerbirliği, 83'te kornerde Günay'ın hatasıyla 2. golü buldu. CimBom, iyice kapanan rakibine karşılık veremedi. Birçok pozisyondan yararlanamayan Aslan Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

