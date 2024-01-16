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Spor

Galatasaray vazgeçmiyor! Sol bekte ilk hedef Rıdvan Yılmaz

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'dan vazgeçmiyor. Sol-bek transferine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılarda Rıdvan Yılmaz için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar...

Sabah16 Ocak 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Galatasaray vazgeçmiyor! Sol bekte ilk hedef Rıdvan Yılmaz
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Berkan Kutlu'nun ardından Galatasaray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı.

LİSTEDEKİ İLK İSİM RIDVAN YILMAZ

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz... İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösterme hayalini kuruyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Bunu fırsat bilenGalatasaray yönetimi, Rıdvan için Rangers'ın kapısını çaldı. Dış basında oyuncunun 4 milyon Euro bonservisle transfer olacağı yazılsa da Cimbom, kiralama formülünü zorlayacak.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, sarı-kırmızılı kulübe kiralık transfer olma ihtimaline olumlu bakıyor.

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