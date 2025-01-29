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Spor

Galatasaray ve Başakşehir transferde karşı karşıya

İngiliz ekibi Watford'da forma giyen Festy Ebosele, Süper Lig'in iki önemli ismi Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Galatasaray ve Başakşehir transferde karşı karşıya
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Galatasaray ve Başakşehir'in sağ bek transferinde rotası İngiltere Championship.

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray ve Başakşehir'in Championship takımlarından Watford'da forma giyen Festy Ebosele'yle ilgilendiği belirtildi.

İngiliz ekibinde kiralık olarak oynayan Ebosele'nin bonservisi Serie A takımlarından Udinese'de.

Bu sezon Watford formasıyla 19 maça çıkan 22 yaşındaki sağ bek bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağda Atan, daha önce katıldığı bir yayında devre arasında bek transferi yapmak istediklerini belirtip, "3-4 tane transfer düşünüyoruz. Bir sağ bek ve sol bek almak zorundayız. Belki iki sağ bek almak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

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