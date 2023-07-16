Galatasaray ve Fenerbahçe Hirving Lozano transferinde karşı karşıya

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray, sağ kanat transferi için ortak bir isimde buluştu.

FENERBAHÇE İLGİLİ

Kadrosuna Dusan Tadic'i katan Sarı-lacivertliler, bir kanat transferi daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin rotayı İtalya'ya çevirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım Napoli forması giyen Lozano'yu takip ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sağ kanat bölgesine bir transfer daha istemesi sonucu Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulundurduğu Lozano için bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Milot Rashica ile henüz anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın da Lozano için devrede olduğu belirtildi. Sağ kanat transferi için hızlı ve çalım atabilen bir oyuncu arayışında bulunan Galatasaray'ın Lozano için Napoli kulübüyle masaya oturabileceği aktarıldı.

NAPOLI'DE KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Lozano'nun İtalyan ekibi Napoli'de mutlu olduğu ve takımında kalmak istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun şu an için herhangi bir transfer görüşmesi yapmayı planlamadığı ifade edildi.

SEZON İSTATİSTİĞİ

Lozano, geçtiğimiz sezon Napoli'de 41 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.