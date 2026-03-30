Roma'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

KESİN KARAR VERİLMEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, 32 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin kararını vermedi.

Roma'nın bu nedenle Paulo Dybala'nın menajeriyle henüz bir teması olmadığı belirtildi.

KAPIYI KAPATMADI

İtalyan ekibi, sakatlıklarından endişe etmesine rağmen Dybala'nın kulüpte kalması konusunda kapıyı tamamen kapatmadı.

MAAAŞINDA İNDİRİMİ KABUL ETMESİ GEREKİYOR

Roma, Dybala ile yola devam kararı almasında durumunda Arjantinli yıldızın maaşında yüzde 60'lık bir kesintiyi kabul etmesi gerekiyor.

Roma'dan şu anda bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euro alan Dybala, yeni sözleşme imzalanması durumunda 3 milyon euro'nun altında bir rakamı kabul etmek zorunda kalacak.

DYBALA'NIN SEÇENEKLERİ

Dybala'nın geleceği ile ilgili düşünmeye başladığı ve önünde Roma'da kalmak ile birlikte Boca Juniors, Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri olduğu belirtildi.

BOCA JUNIORS

Boca Juniors, uzun süredir Dybala'yı ikna etmeye çalışıyor. 32 yaşındaki futbolcunun, Boca'ya evet demesi durumunda daha düşük bir maaşı kabul etmesi gerekecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İHTİMALİ

Dybala'nın önünde Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri de olduğu kaydedildi. Arjantinli yıldızın, İstanbul'da ise Roma'da kazandığı maaşı kazanabileceği kaydedildi.

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Mart ayında sakatlık yaşayan Dybala'nın, nisan ayının ortasıyla birlikte geri dönmesi ve sezonun son maçlarında tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun, sezonun son bölümünde sergileyeceği performans da geleceği adına belirleyici olabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roma forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Pauo Dybala, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.