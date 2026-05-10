Galatasaray ve Fenerbahçe ilgilenmişti... Pavlovic - Milan hattında sıcak gelişme!

Milan, Strahinja Pavlovic'in ayrılığına sıcak bakmıyor.

ADA'DAN TALİPLERİ VAR

İngiltere Premier Lig'den; Chelsea; Crystal Palace ve Manchester United, Sırp stoper ile ilgileniyor.

MILAN BIRAKMAK İSTEMİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, 24 yaşındaki futbolcuyu projesinin merkezindeki oyunculardan biri olarak görüyor ve transferine sıcak bakmıyor.

Milan, Pavlovic'i takımda tutmak istiyor. Ancak İtalyan ekibinin gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alaması Pavlovic'in geleceğini etkileyebilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 35 maçta süre bulan Pavlovic, savunma performansının yanı sıra 4 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.