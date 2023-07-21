Galatasaray ve Fenerbahçe Mert Müldür için aynı teklifi yaptı

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Mert Müldür için kritik bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo'ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Haberde iki ekibin de Mert için 4 milyon euro + bonusları içeren teklifi İtalyan ekibine sunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun ise tekliflerin 5 milyon euro + bonuslara çıkarılmasını talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcu, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.