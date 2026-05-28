  • Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde! Transferde Rafael Leao çıkmazı
Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde! Transferde Rafael Leao çıkmazı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rafael Leao'nun transferde önceliğinin Premier Lig'de oynamak olduğu ortaya çıktı. Ayrıca oyuncu için Suudi ekibi Al-Nassr'ın da devrede olduğu biliniyor. İşte detaylar...

AKŞAM28 Mayıs 2026 Perşembe 09:09
İtalyan devi Milan'ın takımdan göndermek istediği Rafael Leao; futbol piyasasında savaş çıkardı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli hücum jokeri, kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürmek istiyor. Milan, Leao için kapıyı 50 milyon eurodan açarken Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr'ın yoklaması var. Cristiano Ronaldo'nun Leao transferi için kulübüne baskı yaptığı ve ciddi bir teklifle gelecekleri konuşuluyor.

Avrupa futbolunda güvenilir bir kaynak olan Buchi Laba, "Galatasaray'ın şu anda Leao'ya bir teklifi yok ama durumu takip ediliyor. Her an her şey olabilir" şeklinde bir haber geçti. Güncel piyasası 65 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Portekizli kanat-forvet oyuncusu geçen sezon Serie A'da 29 maçta 9 gol atıp 3 asist üretirken İtalya Kupası'ndaki 2 maçta 1 gol kaydetti.

