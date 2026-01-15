İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları ikinci hafta karşılaşmalarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarda yaşanan ihlaller nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 20:12
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ikinci hafta maçlarında yaşanan ihlallerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline sevk edildi. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Fethiyespor ise Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen bir başka kulüp oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti ve tehdidi nedeniyle disipline gönderildi. Burak Yılmaz, takımının Kocaelispor'u konuk ettiği maçın 15. dakikasında müsabakanın orta hakemi Burak Pakkan'a gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Genç teknik adam, maçın 12. dakikasındaki VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'den Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösteren hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirlenmiş, gösterdiği tepkinin ardından da kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Aliağa Futbol oyuncusu Mustafa Saymak ve İstanbulsporlu Fahri Kerem Ay ise gerçekleştirdikleri kural dışı hareketler nedeniyle disipline gönderilen futbolcular oldular.

Popüler Haberler
