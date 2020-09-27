Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'na hareket etti

DHA 27 Eylül 2020 Pazar 17:20 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:20

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlenecek.

Ligin 3'üncü haftasındaki derbi mücadele için takımlar tesislerden ayrılıp mücadelenin oynanacağı stada doğru yola çıktı. İki takım taraftarları ise tesisler önünde toplanarak takımlarını zorlu derbiyi uğurlarken meşale yakıp destek tezahüratlarında bulundu.