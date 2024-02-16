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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe, ürün satışı gelirinde Avrupa'nın ilk 20 takımı arasında

UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ürün satış gelirinde, Avrupa'da ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe, ürün satışı gelirinde Avrupa'nın ilk 20 takımı arasında
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UEFA raporunda, 2023 yılında Avrupa'daki takımların forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri açıklandı.

Galatasaray, 2023 yılında ürün satışında 35 milyon avro gelir elde ederek bu alanda Avrupa'nın 15. takımı oldu. Fenerbahçe ise geçen yıl ürün satışında 31 milyon avro gelir elde ederek sıralamada 18. sırada yer aldı.

Listede, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımları dışında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl ürün satışında 179 milyon avro gelir elde ederek Avrupa'nın zirvesinde yer alırken Real Madrid ise 155 milyon avro ürün satış geliriyle 2. sırada bulunuyor.

Listede, İngiltere Premier Lig'den 7 takım bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl ürün satış gelirinde ilk 20'de yer alan İngiliz ekipleri sırasıyla Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Manchester City ve Leeds United oldu.

Avrupa'da ürün satışında en fazla gelir elde eden ilk 20 kulüp şu şekilde:

SıraTakımÜlke2023 yılı ürün satış geliri (milyon avro)
1Barcelonaİspanya179
2Real Madridİspanya155
3Bayern MünihAlmanya147
4Liverpoolİngiltere132
5Manchester Unitedİngiltere130
6PSGFransa97
7Arsenalİngiltere89
8Chelseaİngiltere87
9Juventusİtalya74
10Tottenhamİngiltere74
11Manchester Cityİngiltere73
12Borussia DortmundAlmanya54
13Milanİtalya47
14AjaxHollanda41
15GalatasarayTürkiye35
16Leeds Unitedİngiltere34
17Celticİskoçya34
18FenerbahçeTürkiye31
19Eintracht FrankfurtAlmanya26
20Interİtalya26

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