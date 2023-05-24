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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Rennes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hamari Traore ile ilgilendiği aktarıldı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!
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L'Equipe'nin haberine göre, Rennes'in şu ana kadar 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

AYRILMASI YÜKSEK İHTİMAL

Traore'nin, sezonun sona ermesi ve sözleşmesini tamamlamasıyla takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Oyuncuya Fenerbahçe ve Galatasaray dışında, Real Betis ve Bayer Leverkusen'in de aralarında bulunduğu çeşitli Avrupa takımlarından ilgi olduğu öne sürüldü.

ŞARTLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Rennes'in Nisan ayında deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmak için hamle yaptığı ifade edildi. Ancak kulübün sunduğu şartların, oyuncunun beklentilerini karşılamadığı aktarıldı.

YAKIN ÇEVRESİ ŞİKAYETÇİ

Ayrıca oyuncunun, yakın çevresinin, Lovro Majer, Martin Terrier, Desire Doue, Benjamin Bourigeaud gibi isimlerle sezon başında yeni sözleşme yapılmasına rağmen Traore ile neden geç kalındığı konusunda şikayetleri olduğu öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Rennes forması altında bu sezon 34 maça çıkan Traore, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Ağırlıklı olarak savunmanın sağında görev yapan Malili futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

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