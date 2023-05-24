Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!

L'Equipe'nin haberine göre, Rennes'in şu ana kadar 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
Traore'nin, sezonun sona ermesi ve sözleşmesini tamamlamasıyla takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.
Oyuncuya Fenerbahçe ve Galatasaray dışında, Real Betis ve Bayer Leverkusen'in de aralarında bulunduğu çeşitli Avrupa takımlarından ilgi olduğu öne sürüldü.
Rennes'in Nisan ayında deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmak için hamle yaptığı ifade edildi. Ancak kulübün sunduğu şartların, oyuncunun beklentilerini karşılamadığı aktarıldı.
Ayrıca oyuncunun, yakın çevresinin, Lovro Majer, Martin Terrier, Desire Doue, Benjamin Bourigeaud gibi isimlerle sezon başında yeni sözleşme yapılmasına rağmen Traore ile neden geç kalındığı konusunda şikayetleri olduğu öne sürüldü.
Rennes forması altında bu sezon 34 maça çıkan Traore, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Ağırlıklı olarak savunmanın sağında görev yapan Malili futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.