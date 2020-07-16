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  • Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Mohammed Kudus Ajax'a transfer oldu
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Mohammed Kudus Ajax'a transfer oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mohammed Kudus, Hollanda'nın Ajax takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:12
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı forvet ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Hollanda basını transferin 9 milyon avro bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kudus, Nordsjaelland ile bu sezon oynadığı 28 maçta 12 gol kaydetti.

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