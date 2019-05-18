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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Fulham'dan ayrılan ve Galatasaray ile de görüşen Ryan Babel, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferi olması beklenen Ryan Babel'in üç gün önce İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.

Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe, Katar ve Çin'den gelen teklifleri geri çeviren Ryan Babel'in sarı kırmızılılarla bir görüşme daha yapması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELEBİLİR

Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmayı da statta takip edeceği iddia ediliyor. Donk, yakın dostu olan Babel'i "Haydi gel kırmızı kafa" diyerek Galatasaray'a davet etmişti.

Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

(Sporx)

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